ஹிஜாப் தீர்ப்பு.. நீதிபதிகளுக்கு கொலை மிரட்டல்..மேலும் ஒருவரை கைது செய்த போலீசார்.. நீளும் லிஸ்ட்.!

சென்னை : ஹிஜாப் விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை கண்டித்து நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களில் நீதிபதிகளுக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக மேலும் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் கைது செய்யும் நடவடிக்கையை பெங்களூரு போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் ஹிஜாப் அணிவதற்கு உரிமை உண்டு என தீர்ப்பு அளிக்க கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி ரித்து ராஜ், கிருஷ்ணா தீக்சித், ஜே.எம் ஹாஜி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தீர்ப்பு வழங்கினர்.

Bangalore police have intensified their crackdown on all those involved in the case, as another man has been arrested for allegedly threatening judges during protests condemning the Karnataka High Court ruling on the hijab issue.