மண்டைக்கேறிய கஞ்சா போதை! சிக்கன் மசாலாவால் வந்த சிக்கல்! கல்லாவுடன் கல்தா கொடுத்தவர்கள் கைது..!

சென்னை : சென்னை சேலையூர் பகுதியில் கஞ்சா போதையில் சிக்கன் 65 மசாலா மற்றும் சிக்கன் ரைசில் சிக்கன் குறைவாக இருந்ததாக கூறி தாக்குதலில் ஈடுபட்ட 4 பேரை சிசிடிவி காட்சி அடிப்படையில் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

தாம்பரம் அடுத்த சேலையூர் அகரம் செல்லும் பிரதான சாலையில் ராஜா என்பவர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நடத்தி வருகிறார்.

நேற்று மதியம் காரில் வந்த 5 பேர் உணவகத்தில் பரோட்டா, சிக்கன் ரைஸ், சில்லி சிக்கன் போன்ற உணவுகளை ஆர்டர் செய்துள்ளனர்.

Police have arrested four people on the basis of CCTV footage of the attack in the Saleeyoor area of Chennai, alleging that chicken 65 was low in chicken intoxication and chicken rice was low in chicken.