‘அண்ணன்’ சீமானுக்கு புத்தம் புது ‘ஃபார்ச்சூனர்' கந்தசாமி கோவிலில் நடந்த பூஜை! இங்கு வர என்ன காரணம்?

சென்னை : இயக்குனரும், நடிகரும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான சீமானுக்கு வாங்கப்பட்டுள்ள புதிய ரக சொகுசு காருக்கு திருப்போரூரில் உள்ள கந்தசாமி ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது. இந்த ஆலயத்தில் அவரது காருக்கு பூஜை செய்ய என்ன காரணம் என்பது குறித்தான சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இயக்குனர், நடிகர், பாடலாசிரியர் என பன்முகம் கொண்ட திரைக்கலைஞரான சீமான், 1996ஆம் ஆண்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சி திரைப்படத்தை இயக்கி இயக்குனராக அறிமுகமானார்.

மறைந்த இயக்குனர் மணிமணனின் பல திரைப்படங்களில் துணை இயக்குனராக பணியாற்றிய இவர் கடந்த காலங்களில் பெரியாரிய ஆதரவாளராக இருந்த அவர், பின்னர் தமிழ் தேசிய அரசியலில் களமிறங்கினார்.

Director, actor and Naam Tamilar katchi Chief Coordinator Seeman got a special pooja at Kandasamy temple in Tirupporur for the new luxury car. Interesting information has been revealed about the reason for worshiping his car in this temple.