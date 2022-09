மோடிஜி! நமீபியா சீட்டாக்களை விடுங்கள்! இந்த CHEATahhs-க்களை எப்போது பிடிப்பீர்கள்.. பிரகாஷ் ராஜ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து சிறுத்தைகளை கொண்டு வந்துவீட்டீர்கள், இந்தியாவில் பல கோடிகளை ஏமாற்றிவிட்டு வெளிநாட்டில் இருக்கும் மோசடி மன்னன்களான விஜய் மல்லையா உள்ளிட்டோரை நாடு கடத்துவது எப்போது என பிரதமர் மோடிக்கு நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாள் நேற்றைய தினம் கொண்டாடப்பட்டது. அவரது 72 ஆவது பிறந்தநாளை பாஜகவினர் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு கொண்டாடுகிறார்கள்.

இந்த பிறந்தநாளின் ஒரு நிகழ்வாக ஆப்பிரிக்கா நாட்டின் நமீபியாவிலிருந்து 8 சிவங்கி சிறுத்தைகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. அவற்றை மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள குனோ தேசிய பூங்காவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூண்டிலிருந்து திறந்துவிட்டார்.

உற்றுப்பாருங்க.. சீட்டாவை போல் உடை அணிந்து கவனம் ஈர்த்த பிரதமர் மோடி.. பிறந்தநாளில் டிரெண்ட்!

English summary

Actor Prakash Raj tweets about Vijay Mallaya, Nirav modi and Mehul Choksi and asked PM modi that when will you get these cheataahs.