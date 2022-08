3வது முறையாக உயரும் தனியார் பால் விலை.. நாளை முதல் அமல்.. மக்கள் மீது தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் சுமை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழகத்தில் நாளை முதல் தனியார் பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ.4 வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் நாள்தோறும் சுமார் 2.25 கோடி லிட்டர் பால் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது. இதில் அரசின் ஆவின் நிறுவனம் சுமார் 38.26 லட்சம் லிட்டர் பாலை கொள்முதல் செய்கிறது. மீதமுள்ள பாலை தமிழகம் மற்றும் ஆந்திராவை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனங்கள் கொள்முதல் செய்கின்றன.

English summary

In Tamil Nadu, it has announced that the price of private milk will be increased up to Rs. 4 per liter from tomorrow, which has caused a shock among the people.