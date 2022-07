அநியாயத்தை பாருங்க.. "உங்க புள்ளைக்கு எதுவும் ஆனா கேட்க கூடாது" கையெழுத்து கேட்கும் தனியார் பள்ளிகள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கோவை தனியார் சிபிஎஸ்சி பள்ளியில் பெற்றோரிடம் பொறுப்பு துறப்பு படிவத்தில் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் பெற்றோர் கையெழுத்திட வேண்டும் என வற்புறுத்துவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இதே போல பள்ளிகள் பெற்றோரை கையெழுத்து இடவேண்டும் என வற்புறுத்ததாகவும் இது தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் கணியம்பூர் சாலையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த 17 வயது மாணவி கடந்த 13ஆம் தேதி பள்ளியின் மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழக முழுவதும் பெறும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதனை தொடர்ந்து மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் நடத்திய போராட்டம் மாவட்டம் முழுவதும் பரவி பள்ளி முன்பு நடைபெற்ற போராட்டம் கலவரமாக மாறியது. இதில் பள்ளி சூறையாடப்பட்ட ரோடு பள்ளி பேருந்துகளும் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டன.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்மமரணம்.. பள்ளி நிர்வாகிகள் உள்பட ஐவரிடம் விசாரிக்க அனுமதிகோரி சிபிசிஐடி மனு

English summary

In a private CBSC school in Coimbatore, when the school management forced the parents to sign the liability waiver form, it has caused a great shock. Similarly, in various parts of Tamil Nadu, schools have forced the parents to sign the waiver form.