பிடிஆர் அன்று சொன்ன 'ஸ்டோக்'.. மக்கள் மீது விழுந்த பெரும் சுமை.. காரணம் மத்திய அரசு !

oi-Velmurugan P

சென்னை: மத்திய அரசு கலால் வரியை கடந்த ஆண்டு பெட்ரோல் டீசல் மீதான விலையை தாருமாறாக உயர்த்திய போது தமிழகத்தின் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன் அன்று சில விஷயங்களை கூறி கடுமையாக எதிர்த்தார்.

அவர் சொன்ன விஷயம் ஸ்டோக்.. அதாவது ஏதேனும் எதிர்பாராத முடக்கம் நம்மை நோக்கி திடீரென வரும் போது, அரசும் சரி, மக்களும் சரி கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள். குறிப்பாக மக்களால் தாங்க முடியாத அளவிற்கு பாதிப்பு வரும் என்றார்.

பிடிஆர் சொன்னபடியே கொரோனா 2வது அலை, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு போன்ற பெரிய ஸ்டோக்குகள் நம்மை தாக்கி உள்ளன. இதன் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் உள்பட பல்வேறு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் மக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள்.

English summary

finance minister ptr palanivel thiagarajan told about 'Stroke' likely come in future. According to him, the increase in petrol and diesel prices has affected the people.