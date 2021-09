பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வர இதை செய்ய ரெடியா? மத்திய அரசுக்கு பிடிஆர் வைத்த செக்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: செஸ் வரியை கைவிட்டால் ஜிஎஸ்டி வரிக்குள் பெட்ரோல், டீசல் கொண்டுவர சம்மதம் தெரிவிக்க ரெடி என்று, மாநில நிதித் துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், தெரிவித்துள்ளார்.

ஆங்கில தொலைக்காட்சி சேனல் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில், ஜிஎஸ்டி வரி கட்டமைப்புக்குள் பெட்ரோல், டீசல் வரி விதிப்பை கொண்டுவர மாநில அரசுகள் சம்மதிக்காதது ஏன் என்ற கேள்வி முன் வைக்கப்பட்டது.

வெறும் 24 மணி நேரம்தான்.. சென்னையில் கடத்தப்பட்ட 3 வயது சிறுவன் நாக்பூரில் மீட்பு!

அப்போது அவர் அளித்த பதிலில் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்தார்.

English summary

Tamil Nadu finance minister PTR Palanivel Thiagarajan has said that he is ready to agree to bring petrol and diesel under the GST tax if the Cess tax is dropped.