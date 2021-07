குறிவைக்கும் பிடிஆர்.. சுடசுட தயாராகும் வெள்ளை அறிக்கை.. வெளியாக போகும் 'முக்கிய' உண்மைகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும், நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆரும் ஏற்கனவே கூறியபடி வெள்ளை அறிக்கை' இம்மாதம் வெளியாகப்போகிறது. அதுவும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு வெளியாக அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த அறிக்கையில் தமிழகத்தில் எந்த துறையில் எவ்வளவு கடன் சுமை உள்ளது, எதனால் ஏற்பட்டது என்பது தெளிவாக தெரிந்துவிடும்.

ஒரு மாநிலத்தின் நிதி நிலையை அப்பட்டமாக பொதுமக்களின் பார்வைக்கு அப்படியே வைப்பது தான் வெள்ளை அறிக்கை. அதாவது நிதி நிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை. தேர்தலின் போது பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிய திமுக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவதன் நோக்கம், அதிமுக அரசால் எந்த அளவிற்கு நிதி நிலை மோசமாக இருக்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதுதான்.

அத்துடன் தமிழகத்தின் பட்ஜெட்டில் எந்த அளவிற்கு சலுகைகளை அறிவிக்க முடியும் என்பதையும், மாநில வருவாயை அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அறிய முடியும். அத்துடன் கடன் சுமையை எந்தெந்த வழிகளில் குறைக்க முடியும். எதனால் இவ்வளவு கடன் சுமை ஏற்பட்டது, எந்த கடனை குறைக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து தெளிவாக அறிய 'வெள்ளை அறிக்கை' நிச்சயம் உதவும்.

English summary

PTR palanivel thiagarajan ready to release 'The white report' of tamilnadu financial statement. Facts will be exposed with in two weeks