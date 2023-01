பின்தங்கிய ஓபிஎஸ்.. விவேகமாக முந்தி முதல் வெற்றி பெற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. ‛புரட்சி பாரதம்’ ஆதரவு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும், ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. இதனால் இரட்டை இலை சின்னம் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இருதரப்பினரும் கூட்டணி கட்சியினரிடம் ஆதரவு கோரி வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை முந்தி எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணி செயல்பட்டு வருவதோடு, முதல் வெற்றியையும் பெற்றுள்ளது. அதன்படி எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி அறிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவும் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் மகனுமான திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி காலமானார். இந்த தொகுதிக்கு வரும் 27 ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது.

இன்னும் சில நாட்களில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் இளைய மகன் சஞ்சய் சம்பத் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. இந்நிலையில் தான் இன்னும் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படாத நிலையில் திமுக சார்பில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் பிரசாரம் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

