சென்னை: பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜெண்டினாவின் வெற்றியை உலகமே கொண்டாடி வருகிறது. அதே நேரம் பல்வேறு எதிர்ப்புகள், விமர்சனங்களை கடந்து இதுவரை நடைபெற்றதிலேயே பிரம்மாண்டமான சிறந்த உலகக்கோப்பை தொடரை நடத்தி முடித்து உள்ளது கத்தார்.

கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு பிபா குழுமம் 2022 உலகக்கோப்பை தொடரை கத்தாரில் நடத்த ஒப்பந்தம் செய்தது. கால்பந்தில் அதிகளவு சாதிக்காத, பெரிய கால்பந்து மைதானங்கள், போதிய உள்கட்டமைப்புகள் இல்லாத கத்தாரில் எப்படி இப்படிப்பட்ட தொடரை நடத்த முடியும் என பலரும் கேள்வி எழுப்பினர்.

30 லட்சத்துக்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட கத்தாரில் தங்கும் விடுதிகளும் போக்குவரத்து வசதிகளும் மற்ற அரபு நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் குறைவு என்றே பேச்சு அடிபட்டது. எனவே 12 ஆண்டுகளில் கத்தாரால் எப்படி இந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய முடியும் என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.

The world is celebrating Argentina's victory in the finals of the FIFA World Cup football series. At the same time, Qatar has completed the biggest and best World Cup series ever, despite various protests and criticisms.