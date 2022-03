ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கஷ்டங்கள் நீங்கும் காலம் வந்து விட்டது

Chennai

சென்னை: ரிஷப ராசியில் உள்ள ராகு மேஷத்திற்கும் விருச்சிக ராசியில் உள்ள கேது துலாம் ராசிக்கும் இடப்பெயர்ச்சியாகப்போகிறார். செவ்வாய் போல ராகுவும் சுக்கிரன் போல கேதுவும் செயல்படுவார்கள். இந்த கிரகப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் யோகமும் பண வரவும் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

ராகு பகவானைப் போல அள்ளிக்கொடுப்பவர் யாருமில்லை. கேதுவைப் போல தீயவைகளை கெடுப்பவர் யாருமில்லை எனவேதான் ராகுவைப்போல கொடுப்பார் இல்லை கேதுவைப்போல கெடுப்பார் இல்லை என்பார்கள். ராகு யோககாரகன் கேது மோட்ச காரகன் இருவரும் எதிர் எதிர் திசையில் இடப்பெயர்ச்சியாகின்றனர்.

இந்த இரண்டு கிரகங்களும் நிழல் கிரகங்கள் என்பதால் இவர்களுக்கு சொந்த வீடு இல்லை. தாங்கள் இருக்கும் வீட்டின் அமைப்பைப் பொருத்து அந்த வீட்டு அதிபதிகளைப் போல செயல்படுவார்கள். இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு யோகங்களும் நன்மைகளும் கிடைக்கப்போகிறது யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று பார்க்கலாம்.

Rahu kethu peyarchi palan 2022 tamil : ( ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன் 2022 ) The Rahu Ketu shift is scheduled on March 21st,2022 According to the Vakkiya Panchangam, Lord Rahu moves from Rishabam to Mesham on April 12,2022 Tirukanitha Panchangam. Let's see which zodiac signs will get luck, yoga and cash flow due to this planetary shift.