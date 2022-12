மழையுடன் “டாட்டா” சொல்லும் 2022.. தென் மாவட்டங்களில் 2 நாள் பெய்யுமாம்! லிஸ்ட்ல உங்க ஊரு இருக்கா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் வலுவிழந்த நிலையில், தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றும் நாளையும் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வலுவிழந்து குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவியது.

இதனால் தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில்

நல்ல மழை பெய்தது. இந்த நிலையில் அரபிக்கடலில் அருகே நேற்று முந்தினம் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வலுவிழந்தது.

கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசியில் மழை பெய்யுமாம்..ரெயின் கோட் அவசியம்

English summary

As the low pressure area prevailing in the Bay of Bengal has weakened a few days ago, due to the low circulation in the Southeast Arabian Sea and adjacent areas, moderate rain will occur in a few places in South Tamil Nadu today and tomorrow, according to the Chennai Meteorological Department.