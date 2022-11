சென்னையில் விடிய விடிய மழை.. மட மடவெட உயரும் அணைகளின் நீர்மட்டம்.. அடேங்கப்பா! ஒரே நாளில் இவ்வளவா?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று விடிய விடிய பெய்த மழையின் காரணமாக சென்னையின் முக்கிய நீர் ஆதார ஏரிகளான புழல், சோழவரம் மற்றும் கண்ணன்கோட்டை ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 29 ஆம் தேதி தொடங்கியது. தொடங்கியது முதலே தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் லேசான மழை பெய்தது.

சற்று தாமதமாக இந்த ஆண்டு பருவமழை தொடங்கினாலும் ஆரம்ப நாட்களிலேயே சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை வெளுத்து வாங்க தொடங்கியுள்ளது.

தமிழ்நாடு நாளில் இந்தி எதிர்ப்பு பேரணி..! நாம் தமிழர் கட்சியின் தம்பி, தங்கைகளுக்கு சீமான் அழைப்பு

English summary

Due to the heavy rain yesterday in Chennai and its surrounding areas, the water inflow to the main water source lakes of Chennai such as Puzhal, Cholavaram and Kannankottai lake has increased.