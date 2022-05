பச்சத்தண்ணி கூட குடிக்காமல் உண்ணாவிரதம்.. திடீரென மயங்கி விழுந்த முருகன்.. வேலூர் சிறையில் பரபரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முருகன் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். இந்த வழக்கில் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் தண்டனை அனுபவித்து வருகின்றனர்.

பேரறிவாளனுக்கு பரோல் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதேபோல் முருகனின் மனைவி நளினிக்கும் பரோல் வழங்கப்பட்டது. நளினிக்கு தொடர்ந்து 4வது மாதமாக பரோல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், முருகன் தனக்கு பரோல் வழங்கக் கோரி வேலூர் சிறையில் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகிறார். 5வது நாளான இன்று முருகன் மயக்கமடைந்துள்ளார்.

English summary

Murugan, who has been serving a life sentence for more than 30 years in the Rajiv Gandhi assassination case, stages hunger strike for parole.