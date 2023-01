சைலண்டாக இருக்கும் ஆளுநர் ரவி.. மாணவர்கள் பாதிப்பு! டிகிரி எப்ப சார் கொடுப்பீங்க? ராமதாஸ் கண்டனம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் 2021 - 2022 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு 6 மாதங்களுக்கு மேல் ஆகியும் பட்டமளிப்பு விழா நடத்தப்படாததால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார். பல்கலைக்கழக வேந்தர் ஆர்.என்.ரவியை துணை வேந்தர்கள் சந்தித்து பட்டமளிப்பு விழா நடத்த அனுமதி கேட்டும் இதுவரை அவர்களுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் 2021-22 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு 6 மாதங்களுக்கு மேலாகி விட்ட நிலையில், இதுவரை அந்த பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டமளிப்பு விழாக்கள் நடத்தப்படவில்லை.

அதனால், மாணவர்களின் உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், பட்டம் வழங்குவது தாமதப்படுத்தப்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது ஆகும்.

English summary

PMK founder Ramadass has said that the students are suffering because the graduation ceremony has not been held even after more than 6 months since the results of the 2021-2022 academic year were announced in the universities in Tamil Nadu.