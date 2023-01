சென்னை டூ மதுரை.. தமிழை தேடி மாபெரும் பயணம் செல்லும் ராமதாஸ்.. அனைவரும் பங்கேற்க அழைப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழி தொடர்பான அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி 'தமிழைத் தேடி' என்ற தலைப்பிலான பயணத்தை மேற்கொள்ள இருப்பதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

உலக தாய்மொழி நாளான பிப்ரவரி 21-ம் தேதி சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு மதுரை வரை இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ நடைப்பயணத்தின் தொடர்ச்சியாக, தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்தி நடைப்பயணத்தை அறிவித்திருக்கிறார். சமீபத்தில், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக அறிவித்தார். இந்நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸும் தற்போது நடைப்பயண அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

