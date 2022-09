மக்களே.. ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்யனுமா? சென்னையில் 10ம் தேதி மக்கள் குறைதீர் கூட்டம்

Chennai

சென்னை: ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்டவற்றுக்கான பொதுமக்கள் குறைதீர் முகாம், சென்னையில், வரும் 10 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. 19 மண்டல உதவி ஆணையர் அலுவலகங்களில் நடைபெறவுள்ள இந்த முகாமில், குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்களுக்கான சேவைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

அரசு நியாய விலைகடைகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை குறைந்த விலையில் வாங்குவதற்கும் மட்டும் இல்லாமல், ஒவ்வொருவரின் முகவரிக்கு ஆதாரமாகவும் ரேஷன் கார்டு இருந்து வருகிறது. மேலும், குடும்ப அட்டை மூலம், தமிழக அரசின் பல்வேறு நலத் திட்டங்களையும் நேரடியாக பெறவும் முடியும். இதனால் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் ரேஷன் அட்டை முக்கியமாக கருதப்படுகிறது.

Public grievance meeting for name addition, deletion, change of address etc. in ration card is going to be held in Chennai on 10th. The camp is held in 19 Zonal Assistant Commissioner offices.