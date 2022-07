ஓபிஎஸ் கோட்டைக்குள் நுழையும் உதயகுமார்.. "தேனியே திணறனும்.." பக்கா ஸ்கெட்ச்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஓபிஎஸ்-ன் சொந்த மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தும் பொறுப்பானது ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதனால் ஓபிஎஸ்க்கு அடுத்து முக்குலத்தோர் சமுதாயம் சார்பாக தான் அதிமுகவில் இருக்கிறேன் என்பதை தலைமைக்கு நிரூபிக்க தேனி மாவட்டத்தில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.

மின் கட்டண உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு, விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு உள்ளிட்ட திமுக அரசின் மக்கள் விரோத செயல்களை கண்டித்து 25ஆம் தேதியான இன்று அதிமுக சார்பில் கட்சி அமைப்பு ரீதியான அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார்,

அதன்படி அதிமுக சார்பில் இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது. சென்னை தவிர, மற்ற மாவட்டங்களில் இன்று அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகின்றனர்.

English summary

RB Udayakumar has been entrusted with the responsibility of conducting the protest demonstration for the first time in his own district of OPS. Thus, after OPS, he is making grand arrangements in Theni district to prove to the leadership that he is in the AIADMK on behalf of the mukkulathor community.