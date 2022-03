பெண்களை குறி வைத்து நீராவி முருகன் அட்டகாசம்.. என்கவுண்டருக்கு பிறகு தென்மண்டல ஐஜி அன்பு சொன்ன தகவல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீராவி முருகன் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்னையில் பெண் ஒருவரிடம் மிகப்பெரிய பட்டாக்கத்தியை காட்டி நகைப்பறித்த காட்சிகளை அத்தனை சீக்கிரம் யாரும் மறந்திருக்க முடியாது என்று தென்மண்டல ஐஜி அன்பு கூறியுள்ளார். நீராவி முருகன் தாக்கியதால் காயமடைந்த காவலர்களிடம் நலம் விசாரித்த ஐஜி அன்பு, ரவுடி என்கவுண்டர் சம்பவம் தற்காப்புக்காக நடைபெற்றதுதான் என்றும் கூறினார்.

கடந்த மாதம் ஒட்டன்சத்திரத்தில் டாக்டர் சக்திவேல் வீட்டில் 150 பவுன் நகைகளைக் கொள்ளையடித்த நீராவி முருகன், அவரது காரையும் திருடிச் சென்றதாக தகவல் கிடைத்தது. மிகப் பெரிய கொள்ளை என்பதால், எஸ்.ஐ. இசக்கிராஜா தலைமையில் தேடுதல் வேட்டை தொடங்கியது. நீராவி முருகனின் செல்போனை டிரேஸ் செய்ததில் நெல்லை மாவட்டம் களக்காடு பகுதியை மூன்று நாட்களாகக் காட்டியிருக்கிறது.

களக்காட்டில் பதுங்கியிருந்த நீராவி முருகனை வளைத்திருக்கிறார்கள் தன்னுடைய 5001 பதிவு எண் கொண்ட இன்னோவா காரில் தப்பிய நீராவி முருகனை சுற்றி வளைத்தனர். அப்போது நீராவி முருகன் காவல் துறையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியதால் எஸ்.ஐ.முத்துராஜாவால் என்கவுண்டர் செய்யப்பட்டிருக்கிறான். இதில் எஸ்.ஐ.இசக்கிராஜாவுக்கு தலையில் வெட்டு விழுந்துள்ளது. காவலர்களான சத்தியராஜ், கனகமணிக்கும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. காயமடைந்த நான்கு பேரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அரிவாளால் வெட்டினான்.. பாதுகாப்புக்கு சுட்டனர்- நீராவி முருகன் என்கவுண்டர் பற்றி போலீஸ் விளக்கம்

English summary

South Zone IG Anbu has said that no one can forget so soon the scenes where Niravi Murugan shows a huge firearm to a woman in Chennai for the last few years. IG Anbu, who inquired about the health of the policemen who were injured in the attack by Niravi Murugan, said that the Rowdy Encounter incident was held in self defense.