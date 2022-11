தனியார் பள்ளியில் 2வது நாளாக ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டம்.. ‘பாஜக மேட்டர்’ பற்றி ஆலோசனை.. லீடர்கள் பங்கேற்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆர்.எஸ்.எஸ் உள்ளிட்ட சங் பரிவார் அமைப்புகளின் கூட்டம் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது.

ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி முகாம்களை பள்ளிகளில் நடத்த அனுமதி இல்லை என்று ஏற்கனவே பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்திருந்த நிலையில் சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் இன்று இரண்டாவது நாளாக ஆர்.எஸ்.எஸ் கூட்டம் நடைபெற்று வருவது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜக மூத்த தலைவர்கள் எச்.ராஜா, பொன் ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக மாநில அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் கேசவ விநாயகம் உள்ளிட்டோர் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் கிளை அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து வளர்ச்சி பணிகள், வியூகங்கள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

While the School Education Department had already announced that RSS training camps are not allowed in schools, RSS meeting is being held in a private school in Chennai for the second day today.