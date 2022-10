"டிரைவிங் லைசன்ஸ்" மக்களுக்கு 2 நாட்கள் மட்டுமே அனுமதி.. ஆர்டிஓ அலுவலக நடைமுறையில் மாற்றம்!

Chennai

சென்னை: மக்களுக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்குவதில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் கடந்த ஒரு மாதமாக பின்பற்றி வந்த நடைமுறை, மீண்டும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் வாகனங்களை இயக்குவதற்கான ஓட்டுநர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் வழங்கப்படும். 18 வயது நிரம்பிய ஆண்கள், பெண்கள் அனைவரும் வாகனங்களை இயக்க ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும்.

அப்படி ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனங்களை இயக்கினால், போக்குவரத்து போலீசாரால் அபராதம் விதிக்கப்படும். ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் இயங்கும்.

The procedure followed by local transport offices for issuing driving licenses to people for the past one month has been changed again