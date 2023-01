ஆளுநரை தங்கள் சித்தாந்தங்களின் புகழை பாட வைக்க அரசு நினைத்தால் நடக்காது- வானதி ஆவேசம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரைக்கு எதிராக அதிகமான தொந்தரவு கொடுத்தனர் என்றும் ஆளுநரை தங்களின் புகழ் சித்தாந்தத்தை பாடக்கூடியவராக நினைக்கக் கூடாது என்றும் ஆளுங்கட்சியின் போக்கு மாநில நலனுக்கு உகந்தது அல்ல என்றும் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து கொடுத்த உரையை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி முழுமையாக படிக்கவில்லை என்றும் சில வார்த்தைகளை படிக்காமல் தவிர்த்து விட்டதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

இதையடுத்து முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் பேசுகையில், "சட்டசபை விதிகளின் படி அரசு தயாரித்து கொடுத்ததை மட்டுமே ஆளுநர் படிக்க வேண்டும். அது விதி மீறல். ஆளுநரின் இந்த செயல் வருத்தம் தருவதால் அதற்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வருகிறேன்" என்று கூறினார்.

அனல் பறந்த அவை.. சட்டசபை நிகழ்விலிருந்து திடீரென ஆளுநர் ரவி வெளியேறியதால் பரபரப்பு

English summary

Vanathi Srinivasan said that Governor RN Ravi gave too much trouble against the speech in the Assembly and that the Governor should not be thought of as someone who can sing their popular ideology.