பிறந்தநாள் பரிசு.... தொண்டர்களுக்கு சசிகலா வெளியிட்ட வீடியோ - திடீர் அமைதிக்குக் காரணம் என்ன

சென்னை: பிறந்தநாளில் என்னை காண நேரில் வர வேண்டாம் என்று சசிகலா வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அவரவர் இருக்கும் இடங்களில் இருந்து கொண்டே ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் நாட்டு மக்கள் நலம் பெற இறைவனை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் என்றும் அந்த வீடியோவில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி நாளைய தினம் சசிகலாவின் 67ஆவது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளது. ஜெயலலிதா உடன் போயஸ்கார்டனில் இருந்த வரைக்கும் பெரிய அளவில் பிறந்தநாளை சசிகலா கொண்டாடியதில்லை. ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சசிகலா சிறை சென்ற பின்னர் ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி ட்விட்டரில் HBDChinnama என்ற ஹேஸ்டேக் பதிவிட்டு அவரது ஆதரவாளர்கள் பிறந்தநாளை கொண்டாடுவார்கள்.

சிறை தண்டனை முடிந்து சசிகலா தற்போது வீட்டிற்கு வந்திருப்பதால் இந்த ஆண்டு பிறந்தநாள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. தனது பிறந்தநாளில் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்திற்குச் செல்வார் என்றும் அதிமுகவின் அலுவலகத்திற்கு செல்வார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் பிறந்தநாளில் தன்னை காண யாரும் வர வேண்டாம் என்று சசிகலா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

English summary

Sasikala has released a video saying don’t come in person to see me on my birthday. In the video, he asks people to help the poor people from where he is and pray to God for the welfare of the people of the country.