திமுகவுக்கு "உதவும்" எடப்பாடி பழனிசாமி.. இதுவா ராஜதந்திரம்?.. 9 மாவட்டங்களில் "குறி" வைத்த சசிகலா..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: "இப்படியே எத்தனை பேரைத்தான் நீக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள்... இவர்கள் நீக்க நீக்க திமுகவுக்கு பலம்தான்.. அதிமுகவுக்கு சரிவுதான்.. சசிகலா விவகாரத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி உடனடியாக ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஆதங்க குரல்கள் இப்போதே எதிரொலிக்க ஆரம்பித்துவிட்டன..!

நாளுக்கு நாள் சசிகலாவின் சவுண்டு அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது.. எடப்பாடி பழனியோ அமைதியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்.. தினகரனோ, ஏற்கனவே சைலண்ட் மோடுக்கு போய்விட்டார்.

நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக, அதிமுக கூடாரம் ஆட்டம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது.. முதலில் தொண்டர்களிடம் மட்டும்தான் சசிகலா பேசுவதாக சொன்னார்கள்.. பிறகு நிர்வாகிகள் என்றார்கள்.. பிறகு முக்கிய தலைவர்கள் என்று லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே போகிறது.

English summary

Sasikala is going to travel nine districts soon and what admk is going to do