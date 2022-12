அதிமுக என்ன கம்பெனியா.. தொண்டர்கள் முடிவு செய்வார்கள்.. ஜெயக்குமாருக்கு சசிகலா பதிலடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுகவின் தொண்டர்கள் எங்கள் பக்கம் தான் இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு கம்பெனியை போல் யாரும் சொல்ல முடியாது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் கருத்துக்கு சசிகலா பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல், பொங்கல் பரிசில் கரும்பு கொடுக்காமல், தமிழக அரசு விவசாயிகளை தெருவில் நிறுத்தியுள்ளதாக விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வரும், அதிமுக நிறுவனருமான எம்ஜிஆரின் 35வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. எம்ஜிஆர் நினைவு தினத்தையொட்டி சென்னை மெரினாவில் உள்ள நினைவிடத்தில் சசிகலா மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் சசிகலா தரப்பினர் உறுதிமொழி ஏற்றனர். அப்போது, அதிமுகவுக்கு சசிகலாவை தலைமை தாங்க வைக்கவும், திமுகவை வென்று அதிமுக ஆட்சி அமைத்து மக்கள் பணி செய்திட உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

