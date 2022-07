வண்டிய திருப்பு.. சின்னம்மா கட்சி ஆபிசுக்கு கிளம்பிட்டீங்களா? பற்ற வைத்த சசிகலா! பதட்டத்தில் இபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் உச்சகட்டத்தை அடைந்துள்ள நிலையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு தொண்டர்கள் புடை சூழ நிச்சயம் செல்வேன் என சசிகலா கூறி இருப்பது எடப்பாடி தரப்பினரை சற்று அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Sasikala சொல்வது என்ன? | AIADMK ஒற்றை தலைமை விவகாரம் *Politics

முன்னாள் முதல்வர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு முதல்வராக பொறுப்பேற்க இருந்த சசிகலா சிறை சென்றதையடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இதையடுத்து பலகட்ட சிக்கல்களுக்குப் பிறகு அவர் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற நிலையில் அவருக்கும் சசிகலாவுக்கும் எதிராக தர்மயுத்தம் செய்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின் நாட்களில் பல கட்ட பேச்சு வார்த்தைகள் சமாதான தூது நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்.

அதிமுகவில் யாரும் யாரையும் நீக்க முடியாது! ஒரே போடாய் போட்ட சசிகலா? ஓபிஎஸ் ஆதரவு? குழப்பத்தில் ர.ர.!

As the conflict between Edappadi Palanichami and Panneerselvam has reached its peak regarding the issue of single leadership in AIADMK, it has been revealed that Sasikala has said that she will definitely go to the AIADMK head office surrounded by volunteers.