மாணவர்களை பள்ளிக்கு வரச்சொல்லி கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம் - அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெற்றோர்கள், சுகாதாரத்துறை நிபுணர்களின் கருத்தைக் கேட்டு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவிப்பார் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார். மாணவர்கள் கட்டாயம் பள்ளிக்கு வரவேண்டும் என்று எங்கேயும் நாங்கள் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் குழந்தைகளை கட்டாயம் பள்ளிக்கு வர யாரும் வற்புறுத்த வேண்டாம் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக பல மாதகாலமாக மூடப்பட்டிருந்த பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. ஆலோசனைக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து கடந்த 14ம் தேதி ஆலோசனை நடத்தினார் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ். அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுடன் காணொளி காட்சி மூலம் 14ம் தேதி ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. சில மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் 6 முதல் 8ம் வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பள்ளிகளை திறக்கலாம் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். மற்ற சிலர் 1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை அனைத்து பள்ளிகளை திறக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்னர்.

English summary

Minister Anbil Mahesh Poyamozhi has said that Chief Minister MK Stalin will announce the opening of schools from class one to class eight in Tamil Nadu after consulting parents and health experts. The minister said that nowhere did we say that students should be forced to come to school and that no one should force children to come to school.