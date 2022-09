பாஜகவின் மதவாதத்தை எதிர்க்கிறார்கள்.. பிஎஃப்ஐ அலுவலக என்ஐஏ ரெய்டுக்கு இதான் காரணம் - சீமான் காட்டம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு சோதனை மேற்கொண்டு இருப்பது ஜனநாயக படுகொலை என்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு நாடு முழுவதும் கிளைகளை பரப்பி செயல்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள், சட்டங்களுக்கு எதிராகவும், மத்திய அரசு, பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வருகிறது.

அதே நேரம் பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு கலவரங்களை தூண்டி வருவதாக குற்றம்சாட்டி அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன.

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பின் இடங்களில் நாடு முழுவதும் என்.ஐ.ஏ. சோதனை

English summary

Naam Tamilar Party Coordinator Seeman has said that the National Intelligence Agency's investigation into the Popular Front of India is an assassination of democracy. He also said that, "I register my strong condemnation and opposition to this act of the BJP government which is undermining democracy with arrogance of power and moving towards a one-party system of government."