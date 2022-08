'நிரந்தர முதல்வர்' 'நிரந்தர அரசு' என்று எதுவும் இல்லை.. ஆட்சியும் காட்சிகளும் மாறும்.. சீமான் பேட்டி

Chennai

சென்னை: 'நிரந்தர முதல்வர்' 'நிரந்தர அரசு' என்று எதுவும் இல்லை என்றும் ஆட்சியும் காட்சிகளும் மாறும் என்றும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக நாம் தமிழர் கட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-

மூன்று தமிழர்களின் இன்னுயிரைக் காக்க தன்னுயிரை ஈந்த வீரத்தமிழச்சி செங்கொடியின் 11ஆம் ஆண்டு நினைவைப் போற்றும் வீரவணக்க நிகழ்வு நாம் தமிழர் கட்சியின் மகளிர் பாசறை சார்பாக 28-08-2022 அன்று, கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தலைமையில் நடைபெற்றது.

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has said that there is no such thing as 'permanent chief minister' and 'permanent government' and the regime and scenes will change.