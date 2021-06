'அபிராமி லிங்கன்'.. சேக்கிழார் கம்பராமாயணம்'.. எடப்பாடி பழனிசாமியை கலாய்த்த செந்தில் பாலாஜி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: 13 அப்பாவி தமிழர்கள் துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டதை டிவி பார்த்து தெரிந்துக்கொண்ட, கம்பராமாயணத்தை சேக்கிழார் எழுதினார் என கண்டுப்பிடித்த உங்களுக்கு மின் தடை ஏற்படுவது குறிந்தது புரிந்தால் ஆச்சர்யம் என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விமர்சித்துள்ளார்.

இன்று காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அணில் ஏறுவதால் மின்வெட்டு என்பது கேலிக்கூத்தானது என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை விமர்சித்தார். அத்துடன் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என்ற சேவை அடிப்படையில் தான் மின்வாரியத்திற்கு கடன் ஏற்பட்டது என்றும் மின்வாரிய இழப்புக்கும் கடனுக்கும் விளக்கம் அளித்தார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுத்த மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்ததுடன், மின் உற்பத்தி, அணிலால் ஏற்பட்ட மின்தடை ஆகியவை குறித்தும் விளக்கினார்.

power minister Senthil balaji trolls edappadi palanisamy due to EPS rised power cut issue. Senthil balaji said that What were the new power projects started during the rule of Edappadi Palanisamy for power generation? What is the rating of the projects? How much will it cost? The people of Tamil Nadu should be informed of the present status of those projects.