"சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா"! இன்னும் இருக்குதடி ஏம்பா? 2022ல் தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய சாதிவெறி கொடூரங்கள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2022 ஆம் ஆண்டு இன்றோடு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் கடந்த ஓராண்டில் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு நல்ல விசயங்களும், முன்னேற்றங்களும் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன. குறிப்பாக பல நூறு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து வரும் சாதிய கொடுமைகள் இந்த ஆண்டும் தொடர்கதையாகி இருக்கின்றன. விளாத்திக்குளம் தொடங்கி இறையூர் வரை தமிழ்நாட்டை அதிரவைத்த சாதிய கொடுமைகள் என்னவென்று பார்ப்போம்.

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று அன்று பாடிவிட்டு சென்றார் பாரதியார். மறுபக்கம் சாதி சான்றிதழை ஒழித்தால் சாதியை ஒழித்துவிடலாம் என்று சினிமாக்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் ஒரு கூட்டம் பேசி வருகிறது. ஆனால், தினம் தினம் சாதி இருக்கிறது என்பதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் வெறியர்கள்.

பல பத்தாண்டுகளாக பாடபுத்தகங்களில் தவறாமல் இடம்பெற்று வரும் இந்த 3 வரிகள், "தீண்டாமை ஒரு பாவச் செயல், தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம், தீண்டாமை ஒரு மனிதத் தன்மையற்ற செயல்" என்ற 3 வரிகள்தான். ஆனால், அதை பலர் உணர்வது இல்லை என 2022ல் நடந்த பின்வரும் சம்பவங்கள் உணர்த்துகின்றன.

ஊரை விட்டு ஒதுக்குறோம்.. ஒரத்தநாட்டில் தீண்டாமை! தலித்துகளுக்கு பொருள் விற்க மறுப்பு -பகீர் வீடியோ

English summary

As the year 2022 is about to end today, there have been many good things and developments in Tamil Nadu in the last one year. Especially the caste atrocities that have been going on in Tamil Nadu for hundreds of years. Let's see the caste atrocities that rocked Tamil Nadu starting from Vilathikulam to Pudukottai.