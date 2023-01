தமிழ்நாட்டில் அதிக வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதி, குறைந்த வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதி.. எது தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக 6.20 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 3.15 கோடி பெண் வாக்காளர்களும், 3.04 கோடி ஆண் வாக்காளர்கள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதியாக சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியும், குறைந்த வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதியாக துறைமுகம் தொகுதியும் உள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் மாநில தேர்தல் ஆணையர் சத்யபிரதா சாஹூ வெளியிட்டுள்ளார். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் 6 கோடியே 20 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 179 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

அதில் அதிகபட்சமாக பெண்களில் 3 கோடியே 15 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 286 வாக்காளர்களும், ஆண்களில் 3 கோடியே 4 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 866 வாக்காளர்களும் இருக்கின்றனர். அதேபோல் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களில் 8 ஆயிரத்து 27 வாக்காளர்கள் இருக்கின்றனர்.

தமிழக இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு.. மொத்தம் 6.20 கோடி வாக்காளர்கள்..சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி டாப்

