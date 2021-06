ஒன்றரை மாதத்திற்கு பிறகு.. சென்னை உட்பட 27 மாவட்டங்களில்.. நாளை முதல் திறக்கப்படும் வணிக வளாகங்கள்

Chennai

oi-Veerakumar

தமிழகம் முழுவதும் ஊரடங்கு காரணமாக, கோவில்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் கடந்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கும் மேலாக மூடிக்கிடக்கின்றன.

எனவே அங்கு உள்ள ஜவுளிக் கடைகள் உள்ளிட்ட பல வணிக நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய ஊழியர்களும், சம்பளம் இன்றி தவிக்கிறார்கள்.

English summary

Tamil Nadu lockdown relaxation: Shopping malls will open tomorrow in 27 districts, including Chennai. So the cleanup work is in full swing today. Temples and shopping malls across Tamil Nadu have been closed for more than a month and a half due to the lockdown.