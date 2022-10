சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்றிய ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்.. 50 ஓவர் உலகக் கோப்பைக்கான மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் ரெடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஷார்ட் பால்களுக்கு எதிரான இந்திய வீரர் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரின் ஆட்ட நுணுக்கம் மாறியுள்ளது. இதன் மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டுக்கான இந்திய அணியின் சிறந்த மிடில் ஆர்டர் வீரராக இருப்பார் என்று பார்க்கப்படுகிறது.

தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடரில் முதல் போட்டியை தென் ஆப்பிரிக்கா அணி வென்றது.

இந்த நிலையில் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி ராஞ்சி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்க அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அந்த அணி முதலில் பேட் செய்து 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 278 ரன்கள் எடுத்தது. 279 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை இந்தியா விரட்டியது.

English summary

Shreyas Iyer's game against short balls has changed. With this, it is seen that he will be the best middle order player of the Indian team for ODI cricket.