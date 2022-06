சென்னையில் எங்கே அமைகிறது இரண்டாவது விமான நிலையம்? 17ஆம் தேதி முக்கிய மீட்டிங்!

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: சென்னையில் அமைய உள்ள இரண்டாவது சர்வதேச விமானம் குறித்து முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய சர்வதேச விமானங்களில் சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையமும் ஒன்றாகும். பல முக்கிய நகரங்களுக்கு மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்டில் இருந்து நேரடியாக விமானங்கள் உள்ளன.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் விமானத்தைப் பயன்படுத்துவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதை மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்டால் சமாளிக்க முடியாமல் திணறி வருகிறது

