200 பக்கம்.. ஸ்டாலின் கைக்குச் சென்ற 'ரிப்போர்ட்'.. அடுத்து என்ன? ‘அதிரடி’ - கலக்கத்தில் மாஜிக்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முதல்வர் ஸ்டாலினிடம், ஸ்மார்ட் சிட்டி ஊழல் தொடர்பான டேவிதார் கமிஷன் ரிப்போர்ட் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த அறிக்கையின்படி விரைவில் அதிரடி நடவடிக்கைகள் தொடங்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

Stalin-க்கு நெருக்கடி தர Modi அரசு செயல்படுது - KS Azhagiri *Politics

கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த முக்கியமான துறையின் அமைச்சராக இருந்த புள்ளி, உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் கலக்கத்தில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

2015ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்காக தமிழகத்தில் இருந்து 11 நகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொரு நகரத்தையும் சீரமைக்க ரூ.1,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது.

இந்தத் திட்டத்தில் பெரும் முறைகேடுகள் நடந்ததாக எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திமுக குற்றம்சாட்டியது. பின்னர் ஆளுங்கட்சியான பிறகு முதல்வர் ஸ்டாலின், இதனை விசாரிக்க ஆணையம் அமைத்தார்.

ஸ்மார்ட் சிட்டி ஊழல் அறிக்கை.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் தாக்கல் செய்தார் ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் டேவிதார்!

English summary

PWC Davidar Commission Report on Smart City Scam has been handed over to Chief Minister MK Stalin. It is expected that Stalin will order the anti-corruption department to investigate the corruption in Smart City works based on that report.