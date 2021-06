அசத்தல்.. ரேஷன் கார்டுக்கு அப்ளை செய்த 15 நாளில் ஸ்மார்ட் கார்டு உங்கள் கையில்- ஆளுநர் உரையில் தகவல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: புதிய ரேஷன் கார்டு கோரி விண்ணப்பிக்கும் தகுதி வாய்ந்த நபர்களுக்கு 15 நாட்களுக்குள் ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கப்படும் என்று தமிழக ஆளுநர் உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக தலைமையில் புதிய அரசு பதவிக்கு வந்துள்ள நிலையில், இன்று சட்டசபையின் முதல் நாள் கூட்டத்தில், மரபுப் படி ஆளுநர் உரை நிகழ்த்தினார்.

ஆளுநர் உரை அந்த வருடத்தில் ஆட்சி எந்த திசையை நோக்கி பயணிக்கப் போகிறது என்பதற்கான ஒரு வழிகாட்டி போல பார்க்கப்படக் கூடியது.

English summary

The Governor of Tamil Nadu has stated in his speech in the assembly that the smart card will be issued within 15 days to the eligible persons who apply for a new ration card.