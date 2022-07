வேதனையாக இருக்கு! கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுதலை பண்ணுங்க! திடீர் அறிக்கை விட்ட சமக சரத்குமார்!

Chennai

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் +2 பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்கள், இளைஞர்களின் கல்வி, எதிர்கால நலன் பாதிக்காதவாறு அவர்களை எச்சரித்து, விடுவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வதாக சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவரும் நடிகருமான சரத்குமார் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மாணவி படித்து வந்த பள்ளி முன்பு நேற்று முன்தினம் திடீரென 500-க்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் அது வன்முறையாக மாறியது. பள்ளியில் இருந்த வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டதோடு, பள்ளியில் இருந்த பொருட்கள் சூறையாடப்பட்டது.

வன்முறை தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், பள்ளியில் இதுவரை கலவரத்தில் ஈடுபட்ட 302 பேர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துரை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

