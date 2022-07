என்னணே இப்படி ஆயிருச்சு! முட்டை ஊர்க்காரரை சீண்டும் ‘சவுத்’! உசுப்பேற்றிய ர.ர.கள்! கோபத்தில் கொங்கு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியிலிருந்து நீக்கியதாக அறிவித்த நிலையில், அவர் சார்ந்த முக்குலத்தோர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க நினைத்து அதிகளவில் முக்கிய பதவிகளை அளித்து வரும் நிலையில் முட்டைக்கு பேர் போன மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவரும், சில கொங்கு மண்டல நிர்வாகிகளும் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடு பிடித்த நிலையில் கட்சி மாவட்ட செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், தலைமைக்கழக நிர்வாகிகள் என 99 சதவீத நிர்வாகிகளின் ஆதரவை பெற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

பதவி ஏற்ற வேகத்திலேயே அதே மேடையில் கட்சியில் தனக்கு எதிராக செயல்பட்ட முக்கிய ஆளுமையான ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கும் தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றிக் காட்டினார்.

English summary

Edappadi Palanisamy, who has taken over as the interim general secretary of AIADMK, has announced that he has removed O. Panneerselvam from the party. It is said that a former minister and some Kongu regional administrators from the district known for Eggs are very dissatisfied with the fact that he is giving importance to people belonging to the mukkulathor community.