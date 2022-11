மாநில கல்விக் கொள்கை வரைவு அறிக்கை எப்போது? அதிகாரிகள் வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மாநில கல்விக் கொள்கைக்கான வரைவு அறிக்கை 6 மாதங்களுக்குள் தமிழ்நாடு அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என குழு அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு, 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்யும்போது, மாநிலத்திற்கென புதிய கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க ஒரு குழு அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக மாநில கல்விக் கொள்கையும் அமையும் என்று கூறப்பட்டது.

அந்த அறிவிப்பில் தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று மரபு, தற்போதைய நிலைமை, எதிர்காலக் குறிக்கோள்களுக்கு ஏற்ப, மாநிலத்திற்கென தனித்துவமான மாநிலக் கல்விக் கொள்கை ஒன்றை வகுப்பதற்கு, கல்வியாளர்கள் மற்றும் வல்லுநர்களைக் கொண்ட உயர் மட்டக் குழு ஒன்றை இந்த அரசு நியமிக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டது.

English summary

According to committee officials, the draft report on the state education policy will be submitted to the Tamil Nadu government within 6 months.