சேது கால்வாய் திட்டம் 150 ஆண்டுகால கனவு! போராடி வாதாடி நிறைவேற்றுவது எனது வரலாற்றுக் கடமை -ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சேது கால்வாய் திட்டத்தை பொறுத்தவரை 150 ஆண்டுகால கனவுத் திட்டம் என்றும் இதனை போராடியும் வாதாடியும் நிறைவேற்ற வைப்பது தனக்கிருக்கும் வரலாற்றுக் கடமை எனவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் பேசியுள்ளார்.

இது மட்டுமல்லாமல் சேது சமுத்திரத் திட்டத்தை நிறைவேற்றிட, ஒன்றிய அரசு உடனடியாக முன்வர வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தையும் கொண்டு வந்து அதை ஒரு மனதாக நிறைவேற்றவும் செய்துள்ளார்.

சேது சமுத்திரத் திட்டம் குறித்த அரசினர் தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை வருமாறு;.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே!

சேது கால்வாய் திட்டம்: ராமர் பாலம் இல்லை-நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்த மத்திய அரசு-களமிறங்கிய தமிழ்நாடு!

English summary

Regarding the Setu Canal Project, Chief Minister Stalin spoke in the assembly that it is a 150-year dream project and it is his historical duty to make it come true through struggle and advocacy.