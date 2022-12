"உழவன்” விவசாயிகளுக்கு தேவையான அத்தனையும் கைக்குள்! அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வத்தின் அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : விவசாயிகளுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் எளிதில் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள "உழவன்" கைபேசி செயலி மூலம் விவசாயிகள் பயன்பெறலாம் என தமிழக வேளாண்மை-உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில்,"பயிர் சாகுபடி உள்ளிட்ட பல்வேறு உழவர் நலன் சார்ந்த தகவல்களை விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக தெரிவிக்கும் வகையில் வேளாண்மை-உழவர் நலத்துறை பல்வேறு வேளாண் விரிவாக்க சேவைகளை வழங்கி வருகிறது.

தற்போது அனைத்து விவசாயிகளிடமும் கைபேசி உள்ளதால், வேளாண்மை தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களை கைபேசி மூலம் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டது தான் உழவன் செயலி.

English summary

Tamil Nadu Agriculture and Farmers Welfare Minister MRK Panneer Selvam has issued a statement saying that farmers can benefit from the "Uzhavan" mobile application designed to provide all the necessary information to farmers easily.