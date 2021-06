‘தி பேமிலி மேன் 2’.. அமேசான் பிரைமுக்கு சீமான் கடும் எச்சரிக்கை.. தலைமை அதிகாரிக்கு பரபர கடிதம்

Chennai

சென்னை: தமிழர்களின் உணர்வை புண்படுத்தும் 'தி பேமிலி மேன் 2' இணையத்தொடர் ஒளிபரப்பை நிறுத்தாவிட்டால் அனைத்து அமேசான் சேவைகளையும் உலகத்தமிழர்கள் புறக்கணிப்போம் என்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் எச்சரித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அமேசான் பிரைம் தலைமை அதிகாரி அபர்ணா புரோகித்துக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார்,

'தி பேமிலி மேன் 2' இணையத்தொடர் ஒளிபரப்பை உடனடியாக நிறுத்த வலியுறுத்தி நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் அமேசான் பிரைம் தலைமை அதிகாரி அபர்ணா புரோகித் அவர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது,

உலகமெங்கும் வாழும் தமிழர்களின் பெரும் எதிர்ப்பையும் மீறி கடந்த ஜூன் 04, 2021 அன்று உங்களது அமேசான் பிரைம் வீடியோ தளத்தில், 'தி பேமிலி மேன் 2' எனும் இணையத்தொடர் வெளியாகி, தமிழர்களுக்கு மிகுந்த மனவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Stop Streaming The Family Man 2 web series, else we Thamizhs all over the world may have to lead a Massive Campaign to Boycott all amazon Services, including Prime Video.