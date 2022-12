தமிழகத்தை நெருக்கும் தாழ்வு பகுதி.. 11 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்.. உஷார்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தெற்கு வங்கக்கடலில் புதியதாக உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னை, தூத்துக்குடி தமிழ்நாட்டில் 11 துறைமுகங்களில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் இதேபோல தெற்கு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி மாண்டஸ் புயலாக உருவெடுத்து சென்னையையொட்டி கரையை கடந்தது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது.

புயல் கரையை கடந்த பின்னரும் கூட அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு புயல் விட்டுச் சென்ற மழை மேகங்கள் காரணமாக உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் வறண்ட வானிலை நிலவியது.

