மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொண்டு சாதனைகளை படைக்கவேண்டும்-ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

சென்னை: சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதிய தேர்வு வீரர்கள் " Exam Warriors " புத்தகத்தின் தமிழாக்கத்தை தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இன்று காலை வெளியிட அதன்‌ முதல் பிரதியை சென்னை‌ ஐ.ஐ.டி. இயக்குனர் காமகோடி பெற்றுக்கொண்டார். பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி "மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொண்டு, திறமைகளை மேம்படுத்தி சாதனைகளை படைக்கவேண்டும்" என்றார்.

மாணவர்கள் தேர்வினை அச்சம் இன்றி எதிர்கொள்ளும் வகையிலும் தேர்வுக்கு எப்படி தயாராக வேண்டும் என்பது குறித்த ஆலோசனைகளை தெரிவிக்கும் வகையில் " Exam Warriors " என்ற புத்தகத்தை பிரதமர் மோடி எழுதியுள்ளார்.

மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின்பேரில் இந்த புத்தகம் தமிழ் உள்பட 11 மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கபட்டுள்ளது. இந்த புத்தகத்தை தேசிய புத்தக அறக்கட்டளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புத்தகத்தின் தமிழ் பதிப்பை சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வெளியிட்டார்.

