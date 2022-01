சு.வெங்கடேசன் Vs பாலபாரதி - சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பதவி யாருக்கு? களைகட்டும் சமூக வலைதள விவாதங்கள்!

Chennai

சென்னை: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (சி.பி.எம், சிபிஎம்) மாநில செயலாளர் பதவிக்கு சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. பொருத்தமானவர் என்றும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. பாலபாரதிதான் சரியான தேர்வாக இருக்கும் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

சி.பி.எம். கட்சியின் தமிழ் மாநில குழு செயலாளராக கே.பாலகிருஷ்ணன் இருந்து வருகிறது. சி.பி.எம். கட்சியின் 23-வது மாநில மாநாடு வரும் மார்ச் 30 முதல் ஏப்ரல் 1-ந் தேதி வரை மதுரையில் நடைபெற உள்ளது. இந்த மூன்று நாள் மாநாட்டில், சிபிஎம் பொதுச்செயலாளர் சீத்தாராம் யெச்சூரி, அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர்கள் பிரகாஷ் காரத், ஜி.ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

CPI (M) to hold party state congress in Madurai in March 2022. Now heated debate over Who is Next State Secretary in Social Media.