நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் வாடகை தாய் சர்ச்சை.. ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை.. அடுத்து விசாரணை? அமைச்சர் பதில்

சென்னை: வாடகை தாய் முறையில் இரட்டை குழந்தைகள் பெற்றெடுத்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் தேவையென்றால் நடிகை நயன்தாரா, இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தப்படும் எனவும், விசாரணை குழு அறிக்கை ஒரு வாரத்தில் கிடைக்கும் எனவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறினார்.

தமிழ் திரையுலக நட்சத்திர தம்பதியாக நடிகை நயன்தாரா-இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோர் உள்ளவர். இவர்கள் 2 பேரும் பல ஆண்டுகள் காதல் செய்து சமீபத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

இவர்கள் 2 பேரும் கடந்த ஜூன் 9 ம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்நிலையில் தான் கடந்த 9ம் தேதி விக்னேஷ் சிவன் ட்விட்டரில் பதிவு ஒன்றை செய்தார். அதில் தங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளதாக தெரிவித்து இருந்தார்.

வாடகைத் தாய் சர்ச்சை: நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியிடம் விசாரிக்கிறதா சுகாதாரத் துறை?

Health Minister Ma Subramanian says that if necessary, an investigation will be conducted with actress Nayanthara and director Vignesh Sivan in the matter of the alleged birth of twins through surrogate mother, and the report of the investigation committee will be available in a week.