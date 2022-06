தந்தைக்கு ரத்தக் கசிவு.. அமெரிக்கா பறந்த சிம்பு.. நடிகர் டி ராஜேந்தரின் பயணம் எப்போது?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தந்தை டி ராஜேந்தருக்கு சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காக அவரது மகன் சிம்பு அமெரிக்கா புறப்பட்டுச் சென்றார்.

1980 களில் தனக்கென ஒரு பாணியை கொண்டு படங்களை இயக்கி நடித்தவர் டி ராஜேந்தர். எத்தனையோ நடிகர் நடிகைகளை இவர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இவரது படங்கள் பெரும்பாலும் உணர்ச்சிபூர்வமாகவே இருக்கும்.

இயக்குநர், நடிகர், பாடகர், இசையமைப்பாளர், அடுக்குமொழி வித்தகர், இசைக் கருவிகளை வாசிப்பவர் உள்ளிட்ட பன்முக திறமைகளை கொண்டவர். இவருக்கு கடந்த மாதம் 19ஆம் தேதி உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து சென்னை போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு இதயத்தில் பிரச்சினை இருப்பதாகவும் வயிற்று வலி காரணமாகவும் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. இதையடுத்து சிம்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.

டி ராஜேந்தர் வயிற்றில் ரத்தக் கசிவு.. சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து செல்வதாக சிம்பு அறிக்கை

English summary

Actor T.Rajendar will be taken to America the day after tomorrow. Simbu has gone to America for prior arrangements.