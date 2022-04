டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் விஷ்வா தீனதயாளன் மறைவு - அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் - சட்டசபையில் அஞ்சலி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மேகாலயாவில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த இளம் டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் விஷ்வா தீனதயாளன் மறைவுக்கு சட்டசபையில் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சட்டசபையில் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் 2 நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தினார்கள்.

மேகாலயா மாநிலத்தில் 83ஆவது தேசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இன்று தொடங்குகிறது. இதில் கலந்து கொள்ள தமிழ்நாடு சார்பில் இளம் வீரரான விஷ்வா தீனதயாளன் உள்பட 4 வீரர்கள் கார் மூலம் அசாமில் இருந்து மேகாலயாவுக்கு நேற்று புறப்பட்டு சென்றனர்.

அசாமின் கவுகாத்தில் இருந்து மேகாலயாவின் ஷில்லாங் நோக்கி கார் சென்று கொண்டிருந்தபோது, ஷாங்பங்க்ளா என்ற இடத்தில் சென்றபோது, எதிரே வந்த லாரி, டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் டிவைடரை தாண்டி வந்து கார் மீது மோதியது.

தமிழக டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் விஷ்வா தீனதயாளன் மேகாலயா சாலை விபத்தில் மரணம் - ஸ்டாலின் இரங்கல்

English summary

Vishwa Deenadayalan died an accident: (விஷ்வா தீனதயாளன் மறைவு சட்டசபையில் இரங்கல்)Condolences were expressed in the Assembly on the death of Vishwa Deenadayalan, a young table tennis player from Tamil Nadu who died in a road accident in Meghalaya. All members of the assembly observed a 2-minute silent tribute.